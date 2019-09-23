В Рязани уволился главврач психбольницы



Приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 19.09.2019 года прекращён трудовой договор с главным врачом областной клинической психиатрической больницы Андреем Владимировичем Яковлевым. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Главврач оставил руководящую должность по собственному желанию, уточняют в минздраве. Исполняющей обязанности главного врача назначена заместитель главного врача по медицинской части Светлана Нагибина.