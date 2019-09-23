Директор музея-усадьбы академика И. П. Павлова Наталья Загрина стала лауреатом литературной премии

Директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталья Загрина стала лауреатом историко-литературной премии «Александр Невский» – духовный стержень России!» за книгу «Непридуманные истории из жизни искателя истины». В книге собрано множество фактов и историй из жизни И.П. Павлова, начиная с раннего детства и до глубокой старости.

Премия отмечает лучшие книги и музейные проекты о героях российской истории. В этом году из 200 историков и литераторов и более 50 музеев были выбраны девять авторов исторических произведений и девять музейных проектов.

Лучшими были признаны писатели-историки и музейные работники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Рязани, Слободского, Тамбова, Алупки, Симферополя и других городов. Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 сентября.