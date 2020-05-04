Жительница горевшего в Рязани дома рассказала о событиях трагической ночи

Жительница дома на улице Гагарина в Рязани, где в ночь на 4 мая случился пожар, рассказала о произошедшем телеканалу ТКР.
По её словам, жильцы дома услышали сильный хлопок. После этого начался пожар. Сразу же стало понятно, что выйти через подъезд не получится. Спасали рязанку и её семью через балкон.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области Дмитрий Гавриков рассказал, что жильцов эвакуировали с помощью автолестниц. Также пожарные работали в подъезде дома, используя специальные аппараты для дыхания.
Пока причина произошедшего не названа. Правоохранители проводят проверку.
Напомним, во время пожара погибли молодая девушка и её парень. Они находились в квартире на 4-м этаже. Молодые люди отравились продуктами горения. Трёх женщин из горевшего дома госпитализировали.
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