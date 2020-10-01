За нарушения оштрафовали кафе и палатку с шаурмой под Рязанью

В Рязанском районе после проверки наложены штрафы на кафе и палатку с шаурмой. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В сентябре сотрудники ведомства проверили заведения общепита, находящиеся на трассе Москва – Самара. Нарушения были выявлены в кафе «Камилла» и палатке «Шаурма» в селе Турлатово.

В частности,специалисты обнаружили обезличенную мясную продукцию без маркировки, информации о сроках годности и производителе.

– В отношении виновных индивидуальных предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В итоге нарушители были оштрафованы в общей сложности на 6 тыс рублей.