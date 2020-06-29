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За I квартал 2020 года рязанцы оплатили картами покупки почти на 27 млрд рублей

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В Рязанской области за I квартал 2020 года держатели платежных карт совершили 42,3 млн операций. Это на 50,5% больше, чем годом ранее. Суммарный объем этих операций составил почти 72 млрд рублей (+18% к показателям прошлого года). Для сравнения: с января по март держатели карт сняли 45,4 млрд руб, что на 58,6% меньше, чем потрачено по картам.

Только в организациях торговли и услуг Рязанской области с помощью платежных карт было совершено 36,8 млн операций на 26,6 млрд рублей. Рязанцы предпочитают использовать карты для оплаты небольших покупок: средний чек составил 723 рубля, что на 150 рублей меньше, чем годом ранее. При этом чек немногим ниже, чем в целом по стране (735 рублей).

«Россияне в целом и рязанцы в частности максимально стараются перейти на использование карт в повседневных платежах. Особенно повлияла на это решение эпидемиологическая ситуация, – отмечает заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Денис Никитин. – Люди стараются минимизировать передачу наличных, осваивают бесконтактные технологии. Кроме того, активно развивается интернет-торговля, что также приводит к росту популярности безналичных платежей».

К 01.04.2020 количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в том числе банкоматы и платежные терминалы, электронные терминалы), составило в Рязанской области 26,2 тыс. единиц, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В регионе продолжилось динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт в первую очередь в организациях торговли и услуг. Количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, возросло за год на 25% и на 01.04.2020 составило 23,1 тыс. единиц.

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