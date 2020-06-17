Власти рассказали, когда в Рязани откроются крупные торговые центры

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Крупные торговые центры в Рязани смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом на странице Рязанской области в соцсети ВКонтакте сообщили представители регионального министерства промышленности и экономического развития.

Точные даты их открытия на данный момент пока неизвестны. В МПЭР напомнили, что сейчас в регионе идёт лишь первый этап снятия ограничений. Ранее губернатор Николай Любимов говорил, что второй этап может начать 18 июня. Но для этого должны быть выполнены требования Роспотребнадзора.

Напомним, сейчас в Рязани работают продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, а также магазины непродовольственных товаров. Последние должны иметь прямой выход на улицы и площадь торгового помещения не более 400 квадратных метров.