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Новости РязаниПроисшествия

В Шиловском районе зять украл у тестя корову и бычка

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В посёлке Лесной Шиловского района родственники поссорились из-за коровы с бычком. 54-летний хозяин животных должен был уехать на несколько дней. Он попросил присмотреть за коровой и бычком дочь и зятя. Когда же он вернулся домой, увидел, что за животными никто не ухаживал, а помощники выпивали. При этом дочь и зять требовали отдать им бычка «за работу». Мужчина рассердился и прогнал своих родственников.

Через несколько дней рано утром мужчина вышел во двор и не обнаружил там корову и бычка. Он заявил в полицию. Проверив родных потерпевшего, полицейские установили, что его 22-летний зять имеет сомнительную репутацию. И к краже он также оказался причастен.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, зять ночью свел скотину со двора, а затем пристроил ее в сарае приятеля. Корову и бычка вернули владельцу.

А злоумышленнику грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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