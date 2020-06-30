В Шиловском районе автомобиль улетел в кювет: пострадали четыре человека

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Четыре человека получили травмы в результате ДТП в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в понедельник, 29 июня, в 04.20 на 271-м километре трассы М-5 «Урал». 51-летний водитель из Московской области не справился с управлением автомобилем «Мазда», машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки, а также трое его пассажиров в возрасте 23, 18 и 16 лет. Всем им потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.