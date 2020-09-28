В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В понедельник, 28 сентября, в Рязанской области выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 8 тыс 93 жителей Рязани и области.

На сегодняшний день ещё 40 человек считаются условно заражёнными – их положительные тесты на проверке в Минздраве.

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей 8 тыс 133 человека, – говорится в сообщении опергруппы.

На сайте правительства Рязанской области также отмечается, что все необходимые мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции осуществляются в полном объёме.