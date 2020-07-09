В Рязанской области состоится III Форум древних городов

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31 июля в Рязанской области пройдет III Форум древних городов. Из-за пандемии коронавируса в этом году стало невозможным участие в форуме зарубежных коллективов, ставшее уже традиционным. Как сообщает сайт регионального правительства, в этом году форум будет проходить в онлайн-формате.

Темой третьего форума станут города и населенные пункты Рязанской области возрастом старше 500 лет.

В рамках работы виртуальных площадок форума запланированы: научная конференция, пленарное заседание, круглые столы, арт-проекты и этноплощадка онлайн, а также видеопутешествие по древним городам и селам Рязанской области.