В Рязанской области 350 семей получит социальное жильё

В среду, 29 июля, депутаты Рязанской областной Думы приняли закон, который поможет решить проблемы с жильём 350 семей поселка Желтухинский Скопинского района
В 2018 году министерство обороны РФ предложило жителям бывшего закрытого военного городка выехать из квартир, в которых они проживают. Дело в том, что это жильё имеет статус служебного и принадлежит Министерству обороны РФ.
Благодаря новому закону эти дома будут переданы в собственность сельского поселения. Теперь каждая из 350 семей получит социальное жильё.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram