В Рязанской области 350 семей получит социальное жильё

В среду, 29 июля, депутаты Рязанской областной Думы приняли закон, который поможет решить проблемы с жильём 350 семей поселка Желтухинский Скопинского района

В 2018 году министерство обороны РФ предложило жителям бывшего закрытого военного городка выехать из квартир, в которых они проживают. Дело в том, что это жильё имеет статус служебного и принадлежит Министерству обороны РФ.

Благодаря новому закону эти дома будут переданы в собственность сельского поселения. Теперь каждая из 350 семей получит социальное жильё.

– Мы поддержали людей и подготовили законопроект о социальном найме жилья. Это важное решение, благодаря которому создана правовая основа, чтобы жители могли официально проживать в своих квартирах, – заявил один из авторов принятого закона, заместитель председателя комитета по имущественным и земельным отношениям Петр Алабин.