В Рязани задержан подозреваемый в краже велосипеда с парковки супермаркета

7info

Президент подписал указ о выплате по 5000 рублей детям до 3 лет

Власть
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Финансированием расходов займется Правительство. Позже кабмин утвердит порядок...
Узнать больше

Елатомский стрелок показал, как убивал пятерых

Новости Рязани
Следственный комитет РФ опубликовал видео следственных действий с подозреваемым в убийстве пятерых человек в посёлке Елатьма.  Напомним, вечером в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше
-

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда с парковки супермаркета на улице Советской Армии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Жертвой вора стал 19-летний житель Рязани. Он рассказал, что зашёл в магазин буквально на пять минут. Велосипед оставил на парковке, зафиксировав его специальным тросиком. Когда парень вышел из супермаркета, на парковке остался только повреждённый тросик. 

Подозреваемого задержали через пару часов, когда он ехал по городу на украденном велосипеде. 29-летний житель Рязанского района был нетрезв. Выяснилось, что он спонтанно украл велосипед и спрятал его в укромном месте. Дождавшись темноты, мужчина решил отвезти велосипед приятелям, что оставить до момента продажи, но был задержан. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В числе заболевших коронавирусом рязанцев пятеро детей

Новости Рязани
В числе 55 рязанцев, у которых официально подтверждён коронавирус, пятеро детей. Их возраст – 8, 11, 12, 13 и 16 лет. Об...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены ещё 17 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Количество заражённых коронавирусом в Рязанской области продолжает расти. В субботу, 11 апреля, оперативная группа правительства сообщила о выявлении ещё 17 случаев COVID-19. 
Узнать больше

В Рязани задержан подозреваемый в краже велосипеда с парковки супермаркета

Новости Рязани
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда с парковки супермаркета на улице Советской Армии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены ещё 17 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Количество заражённых коронавирусом в Рязанской области продолжает расти. В субботу, 11 апреля, оперативная группа правительства сообщила о выявлении ещё 17 случаев COVID-19. 
Узнать больше

Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По состоянию на 8.30 субботы, 11 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

С Заокского и Коростово в субботу снимут карантин

Новости Рязани
Срок действия карантина в сёлах Заокское и Коростово сокращён до 12 часов субботы, 11 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области Николай...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В числе заболевших коронавирусом рязанцев пятеро детей

В Рязанской области выявлены ещё 17 случаев заражения коронавирусом

В Горроще произошло жёсткое ДТП