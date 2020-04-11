В Рязани задержан подозреваемый в краже велосипеда с парковки супермаркета

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда с парковки супермаркета на улице Советской Армии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Жертвой вора стал 19-летний житель Рязани. Он рассказал, что зашёл в магазин буквально на пять минут. Велосипед оставил на парковке, зафиксировав его специальным тросиком. Когда парень вышел из супермаркета, на парковке остался только повреждённый тросик.

Подозреваемого задержали через пару часов, когда он ехал по городу на украденном велосипеде. 29-летний житель Рязанского района был нетрезв. Выяснилось, что он спонтанно украл велосипед и спрятал его в укромном месте. Дождавшись темноты, мужчина решил отвезти велосипед приятелям, что оставить до момента продажи, но был задержан.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.