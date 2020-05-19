В Рязани упало огромное дерево

В Рязани, в посёлке Солотча огромная сосна упала на дорогу и перегородила въезд и выезд жителям близлежащего дома.
Дерево находилось в «аварийном» состоянии около недели. Обеспокоенные жильцы звонили в соответствующие ведомства, но в благоустройстве города им отвечали, что работают по заявкам. Пока все бюрократические процедуры были соблюдены, дерево, не дождавшись исполнения заявки упало.
Жильцы также обращались в МЧС. Данное ведомство ответило, что приедет только тогда, когда дерево упадёт. Слово МЧС сдержало. В настоящий момент спасатели помогают жильцам распилить дерево и освободить «заблокированных» жильцов.
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