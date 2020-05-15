В Рязани подешевели свинина и помидоры

Рязаньстат проводит еженедельный мониторинг цен на продукты в магазинах города. Как сообщает сайт администрации Рязани, с 12 по 14 мая подешевели свинина (кроме бескостного мяса) на 3,2%, помидоры на 5,5%, соль поваренная пищевая на 2,3%, куры охлажденные и мороженые на 2,2%.
В то же время подорожал картофель на 11,4%, рис шлифованный на 9,3%, крупа гречневая-ядрица на 6,4%.
Цены на сосиски, сардельки, колбасу полукопченую и варено-копченую, консервы мясные, масло сливочное, масло подсолнечное, маргарин, консервы овощные для детского питания, яйца куриные, пшено, капусту белокочанную свежую, яблоки выросли незначительно.
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