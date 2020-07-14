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В Рязани осмотрели остановки общественного транспорта

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14 июля начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно осмотрел конечные остановки городского пассажирского транспорта в Московском районе на предмет их санитарного состояния. Были проверены остановки «Забайкальская ул.», «Магазин (ул. Коняева)», «Комбайновый завод», «Недостоево», «Сельских строителей, д. 5Б», «пос. Семчино».

Состояние остановок «Забайкальская ул.», «Комбайновый завод» и «Сельских строителей, д. 5Б» оценили как удовлетворительное. Территории остановок «Магазин (ул. Коняева)», «Недостоево» и «пос. Семчино» загрязнены бытовыми отходами, одноразовой пластиковой посудой, окурками, упаковками от продуктов. По результатам проверки мусор на остановках уберут в оперативном порядке.

Как сообщает сайт администрации города, перевозчикам напомнили, что водители и кондукторы обязаны поддерживать чистоту конечных пунктов маршрутов.

– Такие объезды мы будем проводить регулярно, – сказал Андрей Михно, – чтобы оперативно выявлять все проблемные разворотные круги и производить их своевременную уборку, а также предотвращать замусоривание.

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