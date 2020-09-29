В Рязани на подготовку к отопительному сезону было затрачено более 430 млн рублей

В Рязанской области продолжается проверка магазинов, общепита, ночных клубов и других объектов на соблюдение мер для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Во вторник. 29 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина доложила губернатору о начале отопительного сезона в городе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
В частности, глава администрации отметила, что на подготовку РМПТС к отопительному сезону было потрачено 431,7 млн рублей. Из них 221,2 млн рублей организация выделила самостоятельно, а 210,5 млн рублей затратили из областного и городского бюджетов.
Кроме того, МУП «РМПТС» также выполнило капитальный ремонт 10,88 км тепловых сетей.
Также Елена Сорокина напомнила, что в 2020 году были капитально отремонтированы десять участков магистральных тепловых сетей на улицах Сенная, Черновицкая, Разина, Трудовая, Новоселов, Пушкина, Первомайском проспекте и в районе Ряжского шоссе.
Мэр города также заметила, что решение о раннем отопительном сезоне было принято в связи эпидемиологической ситуацией. Ведь как раз в это время начинается сезон ОРВИ и гриппа.