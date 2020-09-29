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В Рязани на подготовку к отопительному сезону было затрачено более 430 млн рублей

Елена Лобанова

Во вторник. 29 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина доложила губернатору о начале отопительного сезона в городе. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

В частности, глава администрации отметила, что на подготовку РМПТС к отопительному сезону было потрачено 431,7 млн рублей. Из них 221,2 млн рублей организация выделила самостоятельно, а 210,5 млн рублей затратили из областного и городского бюджетов. 

— Для безаварийного прохождения отопительного сезона на Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ создан запас мазута, превышающий потребность на 40%. В МУП «РМПТС» к зиме подготовлены 100% котельных и центральных тепловых пунктов: выполнен необходимый ремонт котлов, насосного оборудования, секций водоподогревателей, — пишет Елена Сорокина. 

Кроме того, МУП «РМПТС» также выполнило капитальный ремонт 10,88 км тепловых сетей. 

Также Елена Сорокина напомнила, что в 2020 году были капитально отремонтированы десять участков магистральных тепловых сетей на улицах Сенная, Черновицкая, Разина, Трудовая, Новоселов, Пушкина, Первомайском проспекте и в районе Ряжского шоссе. 

— Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей на плотность и прочность, связанные с отключением горячей воды, МУП «РМПТС» провело в установленные сроки. На сегодняшний день все участки магистральных и квартальных тепловых сетей опрессованы, выявленные повреждения своевременно устранены, — уверяет глава администрации. 

Мэр города также заметила, что решение о раннем отопительном сезоне было принято в связи эпидемиологической ситуацией. Ведь как раз в это время начинается сезон ОРВИ и гриппа. 

— Сейчас в штатном режиме теплоноситель поступил в 88 детских садов, 55 школ, 27 лечебных учреждений, на 4 объекта культуры и 4 спортивных учреждения. Сегодня пуск тепла на объекты соцсферы будет завершен. С 1 октября, по заявкам управляющих организаций, пуск отопления начнется на жилой фонд, — сказала Елена Сорокина.

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