В апреле на рост инфляции в Рязанской области повлияли фрукты и лекарства

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В апреле 2020 года в Рязанской области, как и России в целом, отмечалось ускорение темпов роста цен на отдельные товары, прежде всего на продукты и лекарственные средства. Годовая инфляция увеличилась до 3,5% против 2,4% в марте 2020 года. Динамика связана с ослаблением рубля и повышенным спросом со стороны населения на фоне сокращения предложения продукции в регионе.

Значительнее всего подорожали продовольственные товары (с 0,9% в марте 2020 года против 2,9% в апреле 2020 года соответственно). Так, стоимость лимонов в годовом выражении увеличилась в 3,6 раза: этому способствовали одновременный значительный рост спроса со стороны населения и снижение поставок цитрусовых из-за рубежа из-за введенных карантинных мер. Еще одним фактором стало ослабление рубля – импортные лимоны, которые поступали в продажу, стали дороже из-за изменения курса национальной валюты. Подорожали также импортируемые апельсины и яблоки. При этом дешевели российские овощи, в частности цены на помидоры и огурцы снизились на 20%, что связано с увеличением производства.

На инфляцию в секторе непродовольственных товаров (изменилась с 3,4% до 4,1%) сильнее всего повлияли медикаменты, которые активно скупало население. А вот годовая инфляция по услугам четвертый месяц подряд не изменяется (3,9%).

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция в России будет в интервале 3,8–4,8% по итогам текущего года и в дальнейшем стабилизируется вблизи 4%.