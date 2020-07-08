Уснувший за рулём москвич врезался в грузовик на трассе в Рязанской области

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В среду, 8 июля, уснувший за рулём водитель врезался в грузовик в Рязанской области. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ДТП случилось в 06.10 на 304-м километре трассы М-5 «Урал» у села Екатериновка в Путятинском районе. Житель Москвы, ехавший на автомобиле Hyundai Accent в сторону Шацка, заснул и врезался в двигавшийся в сторону Рязани МАЗ из Пензы.

К счастью, никто из водителей в ДТП не пострадал. А вот легковому автомобиля предстоит ремонт.