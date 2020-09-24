Рязанскую гордуму покинули два депутата

Рязанская городскую Думу покинули два депутата. Изменения в депутатском составе приняты на заседании в четверг, 24 сентября.

В связи с избранием в Областную думу досрочно сложили свои полномочия депутаты Денис Сидоров (КПРФ) и Никита Усачев (ЛДПР). Их места займут другие представители партийных списков.

Отметим, что Сидоров руководил в гордуме фракцией КПРФ. Теперь его место займет депутат Эвелина Волкова.

Кроме того, в ближайшее время состав депутатов городской думы пополнит Елена Акимкина. Её рязанцы избрали на довыборах по одномандатному округу №14.