Рязанские школьники получат продуктовые наборы ещё на 11 дней

В Рязани школьники, имеющие право на льготы, получат продуктовые наборы ещё на 11 учебных дней мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, наборы выдают вместо льготного питания в школьных столовых, так как из-за коронавируса дети учатся дистанционно.
Выдавать пайки планируют 18 и 19 мая. В администрации напомнили, что школьники с 1 по 8 класс закончат учёбу 21 мая. Старшеклассники будут учиться до 5 июня. Продуктовые наборы им будут выдавать и на эти дни.
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