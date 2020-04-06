Рязанцы могут взять почтовую ячейку в аренду в мобильном приложении

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Забронировать абонементную ячейку в удобном почтовом отделении для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем без очереди теперь можно удаленно с мобильного устройства. Новая функция доступна в приложении Почты России, работающем на базе платформы iOS, а в ближайшее время появится и для Android.

Услуга абонирования позволяет организациям, имеющим несколько офисов, объединить потоки корреспонденции и упростить процедуру получения отправлений. Либо наоборот разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков. Для физических лиц – это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.

Чтобы зарезервировать ячейку с помощью мобильного приложения, нужно зайти в раздел «Абонементный ящик», выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически в зависимости от периода абонирования. Физические лица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические – через банк по сформированному платежному бланку. Останется только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение. Также распечатать заявление может оператор в почтовом отделении по номеру заявки. После подписания документа клиент получит ключ от ячейки.

Услуга доступна во всех почтовых отделениях Рязанской области, имеющих абонементные ячейки. Найти наиболее удобное из них можно найти на сайте и в мобильном приложении. Упрощенное оформление документов значительно сократило время обслуживания клиентов. Если ранее с каждым заключался многостраничный договор, который можно было оформить только в почтовом отделении, то теперь абоненту достаточно подписать заранее сформированное в режиме онлайн заявление.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Почта России делает все, чтобы снизить количество контактов клиентов между собой и с сотрудниками отделений и внедряет новые дистанционные сервисы. С их помощью можно заказать доставку посылки на дом или вызвать курьера для отправки экспресс-почты, произвести плату за ЖКХ, услуги связи, оформить подписку на периодические издания.

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