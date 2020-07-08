Рязанцам доступны 32 отделения Почты России, работающие без выходных

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Ещё 22 почтовых отделения в Рязанской области будут работать без выходных. Количество отделений с семидневным режимом работы в регионе увеличилось до 32.

Актуальный график работы отделений Почты России размещён на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении компании. Там же можно предварительно записаться на обслуживание, что поможет сэкономить время.

Отметим, что всего по России в любой день недели стали доступны 2300 отделений, из них 1400 перешли на новый режим работы в июне. В ближайшие недели Почта планирует перевод ещё почти тысячи отделений на семидневный график работы. Изменения произойдут в отделениях в 300 городах, в том числе и в Рязанской области. Изменения позволят установить более комфортное распределение потоков клиентов – в будние дни почтовые отделения посещают многие представители юрлиц с объёмными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же посещение удобнее физлицам.