Рязанца осудили за кражу спиртного из магазина

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Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, совершившему хищения из магазинов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Первую кражу рязанец попытался совершить днём 14 июля 2019 года. Он пришёл в магазин на улице Зубковой в Рязани, чтобы купить минералку. Проходя мимо отдела с алкоголем он заметил бутылку виски, стоимостью 1999 рублей 20 копеек. После этого о минералке мужчина забыл и попытался украсть две бутылки спиртного. Спрятав виски под кофт, он направился к выходу, но там его задержали сотрудники охраны.

Днём 11 августа рязанец отправился в соседний магазин на улице Зубковой. Там он взял с полок 8 флаконов лаков для волос и спрятал их под куртку. На выходе сработала сигнализация и за вором погнались сотрудники магазина. Догнать вора они не сумели.

14 августа примерно в 15 часов мужчина совершил ещё одно преступление, открыто похитив из магазина на Касимовском шоссе две бутылки виски. Ощая стоимость спиртного составила 960 рублей 34 копейки. Вора пыталась догнать продавщица, но также не смогла этого сделать.

Действия мужчины были квалифицированы по ч.3 ст.30 ч.1 ст.158, ч.1 ст.161, ч.1 cт.161 УК РФ и на основании ч.2 ст.69 УК РФ ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.