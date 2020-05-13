Работы по благоустройству сасовского парка ведутся непрерывно

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В 2019 году в Сасове был реализован крупнейший в истории благоустройства города проект – «Спортивно-рекреационный кластер «Парк Стрит». Если раньше функционально была задействована лишь часть парка, теперь весь парк поделен на спортивные и рекреационные зоны. Здесь и скейт-площадка, и велодром, и пергола-навес, и различные арт-объекты. Теперь парк – это юридическая организация, а руководит ей Сергей Аладышев.

– Пока в нашем штате 5 человек: 4 дворника и 1 специалист по озеленению. Они работают 5 дней в неделю, с утра до вечера. Наша задача – содержать парк в чистоте и порядке, ухаживать за деревьями и кустарниками, привлекать спонсоров. Ведь построить парк – это только половина дела. Не менее ответственно и сложно ежедневно следить за этими 23 гектарами, – рассказал директор парка.

Также Сергей Аладышев отметил, что организация уже более месяца нуждается в услугах тракториста. В настоящее время вакансия свободна.

В мае текущего года подрядные организации приступили к устранению недостатков, обнаруженных при приемке работ в конце прошлого года. Ежедневно этот процесс контролирует глава администрации города Сасово Евгения Рубцова, ее первый заместитель Сергей Ямщиков, специалисты отделов капстроительства и архитектуры. За ходом ремонтных работ также наблюдает член Общественного совета города Сасово Владимир Смешнов.

– Я более 10 лет возглавлял Сасовское дорожное ремонтно-строительное управление, поэтому особое внимание уделяю качеству укладки асфальтового покрытия. Недочеты, конечно, есть. Во многом это связано с погодными условиями, в которых дорожникам приходилось работать. Ведь по условиям Всероссийского конкурса объект нужно было сдать до января. Я уверен, что все это поправимо. Думаю, что в 3 квартале текущего года работы по устранению недочетов будут уже завершены, – сказал Владимир Смешнов.















В 2019 году работники управления культуры и туризма города Сасово выступили с предложением дальнейшего благоустройства парка в рамках региональной программы «Поддержка местных инициатив». Была составлена необходимая проектно-сметная документация, внесено софинансирование. В 2020 году заявка успешно прошла конкурсный отбор. Из областного бюджета на благоустройство парка 40 лет ВЛКСМ было выделено 2 млн рублей.

– Администрация парка и культработники составляли проект, опираясь на мнения наших горожан. Так, было принято решение огородить пруд и покрыть крышу пергола-навеса поликарбонатом. Планируется организовать дополнительное освещение входных групп и установить рядом с главным входом в парк интересный арт-объект. Конечно, будут в парке и комфортные туалеты, – рассказала глава городской администрации.

Генеральный директор ООО «Метком» Игорь Фомичев и несколько индивидуальных предпринимателей города Сасово подарили парку целую композицию из арт-объектов. Два садовых моста и соединяющий их тоннель из сердец уже можно наблюдать в зеленой зоне неподалеку от входной группы со стороны МКЦ. В ближайшее время арт-объекты будут покрашены, а территорию вокруг них работники парка озеленят можжевельником. А рядом с СШ «Планета спорта» спортивное сообщество города собственными силами и средствами организовывает площадку для игры в пляжный волейбол.

– Пока в городе есть активные, неравнодушные люди, пока у нас есть идеи по благоустройству и возможности для их реализации, парк будет преображаться, привлекая все больше посетителей. Да, посещать парки и скверы в связи с распространением коронавирусной инфекции сейчас не рекомендуется. Но я уверена, как только пандемия завершится, сасовцы с удовольствием сюда придут. Ведь все это делается для них! – заключила Евгения Рубцова.