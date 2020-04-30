Почта России сообщила о графике работы в праздничные дни

Рязанская почта сообщила о режиме работы в праздничные дни.
1 и 9 мая 2020 года для почтовых отделений области объявлены выходными.
В четверг 30 апреля и в пятницу 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.
4 и 11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья. Отделение почтовой связи 390000 (г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49) будет работать в эти дни с 9-00 до 18-00.
2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с отделением Пенсионного фонда РФ по Рязанской области.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.
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