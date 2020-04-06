Нужно ли согласие собственников дома на размещение граффити на его стене

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В последнее время на жилых домах Рязани стали появляться граффити. Таким образом увековечивается память о наших знаменитых земляках или каких-либо важных событиях. А нужно ли согласие собственников многоквартирного жилого дома на размещение на фасаде дома граффити? Этот вопрос мы задали помощнику прокурора Пронского района Олесе Дамаевой в рамках проекта Прокуратура поясняет.

В соответствии с ч.ч.1,2 ст.36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома.

Фасад дома является частью несущих конструкций и соответственно является общедомовым имуществом.

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных ЖК РФ и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

Согласно ч.4 ст.36 и п. 3 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ, по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.

Таким образом, согласие собственников помещений дома на размещение граффити на фасаде дома требуется. В целях его получения необходимо проведение общего собрания собственников помещений по указанному вопросу по инициативе заинтересованной в размещении граффити стороны.

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