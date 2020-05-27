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Николай Любимов: В Рязанской области продолжается работа по модернизации библиотек

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Общероссийским днём библиотек.

Уважаемые работники библиотек Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек!

В нашем регионе библиотечные учреждения всегда были и остаются популярными и востребованными для людей разных возрастов. Они являются важными информационными центрами в городах и сельских поселениях, местом проведения социально-культурных мероприятий, инициаторами акций, направленных на повышение интереса населения к чтению, патриотическое воспитание молодежи. В год 75-летия Великой Победы им принадлежит особая роль в деле сохранения памяти о героях войны.

Сегодня благодаря реализации национального проекта «Культура» у библиотек появились новые возможности и современные ресурсы для дальнейшего развития. Продолжается работа по модернизации этих учреждений, укреплению технической базы, оцифровке уникальных книжных фондов. Эта успешная деятельность ведется усилиями увлеченных, творческих людей.

Благодарю всех работников отрасли за профессионализм, ответственное отношение и преданность своему делу, стремление внести значимый вклад в развитие культуры, образования, науки, просвещения. Желаю здоровья, благополучия, новых творческих идей, реализации намеченных планов!

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