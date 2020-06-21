Лидер рязанских единороссов поздравил сотрудников сферы здравоохранения

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19 июня, в преддверии Дня медицинского работника, в Шиловском межрайонном медицинском центре состоялось торжественное мероприятие. С профессиональным праздником сотрудников учреждений здравоохранения муниципалитета поздравил секретарь регионального отделения партии, председатель областного законодательного собрания Аркадий Фомин. Об этом сообщает ryazan.er.ru

«Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким относится врачевание. Вы дарите здоровье, счастье рождения, сопровождаете взросление, семейную жизнь, делите с нами самые тяжелые и радостные минуты», – обратился лидер рязанских единороссов к медикам.

Он отметил, что с приходом пандемии нагрузка на врачей многократно возросла. «Работая в тяжелых условиях, вы блестяще справляетесь со всеми трудностями. В это сложное время для нас вы – пример стойкости и выдержки. Спасибо за все, что вы делаете для людей! За ваше терпение, мужество, за ваши золотые руки, чуткие сердца!», – поблагодарил он.

Аркадий Фомин вручил сотрудникам учреждений здравоохранения Шиловского района награды регионального парламента.

Также в этот же день лидер рязанских единороссов посетил Ермишинскую районную больницу. Секретарь регионального отделения партии осмотрел учреждение, в котором в прошлом году были заменены коммуникации, отремонтированы поликлиническое и терапевтическое отделения, и встретился с коллективом.

«Я знаю, что ваша больница – одна из старейших в области. Конечно же, за это время у вас сложились свои традиции. Вы практически семейные врачи для каждого жителя», – отметил он, приветствуя медицинских работников.

Аркадий Фомин рассказал о реализации нацпроекта «Здравоохранение» на территории Рязанской области – строятся новые учреждения, приобретается современное оборудование, укрепляется материально-техническая база больниц, введена в строй новая БСМП, началось возведение онкологического диспансера.

«Серьезное внимание уделяется межрайонным центрам. Активно развиваются ФАПы, поликлинические отделения центральных районных больниц. Ведь сама жизнь показала, насколько важно первичное звено в системе оказания медпомощи людям. Вопросы дальнейшего ремонта, оснащения больниц, пополнения учреждений молодыми кадрами, улучшения качества и доступности медпомощи в приоритете для депутатов областной Думы», – подчеркнул председатель регионального парламента.

Аркадий Фомин поздравил коллектив учреждения с Днем медицинского работника и пожелал счастья, крепкого здоровья и благополучия «Берегите себя!», – добавил он.