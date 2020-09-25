Елена Сорокина проконтролировала ремонт на улице Березовой

В четверг, 24 сентября, мэр Рязани проконтролировала капитальный ремонт дороги на улице Березовой, встретившись с представителям подрядной организации ООО «ТехноГрупп». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
На этом участке ведутся работы по ремонту дорожного полотна, замене бордюров, дорожных знаков и нанесении разметки.
В настоящее время на улице уже снят верхний слой асфальта, уложен выравнивающий слой и завершается замена бордюрного камня. Однако в скором времени погода начнет меняться и работники не смогут продолжать ремонт. Но мэр Рязани уверила, что работы будут вестись до тех пор, пока позволяет температура. А после уже ремонт возобновят в следующем году при наступлении «устойчивой положительной погоды».