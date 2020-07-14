Для предотвращения нарушения электроснабжения в Рязани организовано круглосуточное обслуживание

Во вторник, 14 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с заместителем генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – директором филиала «Рязаньэнерго» Сергеем Викторовичем Котеневым. Они обсудили перспективы сотрудничества, вопросы достижения наибольшей стабильности работы городских энергосетей.

На территории Рязани расположены 12 центров питания филиала «Рязаньэнерго», в которых подключены объекты электроэнергетики МУП «РГРЭС», а также бытовые и не бытовые потребители города. Для предотвращения нарушения их электроснабжения организовано круглосуточное оперативное обслуживание.

– Впереди у нас большая совместная работа и много планов, которые предстоит реализовать. Рязань растет, городу нужны новые мощности для развития инфраструктуры и производства, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук.