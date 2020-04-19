Большинство заболевших коронавирусом рязанцев младше 45 лет

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Изображение Manuel Darío Fuentes Hernández с сайта Pixabay

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила данные о возрасте заразившихся коронавирусом рязанцев. Напомним, на 12 часов воскресенья, 19 апреля, в регионе выявлено 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 22 являются условно подтвержденными. 

Большинство заражённых младше 45 лет. Так, положительный результат на COVID-19 выявлен у 25 детей. Их возраст – от 9 месяцев до 17 лет. Ещё у одного ребёнка результат на подтверждении.

В возрасте от 18 до 45 лет заражены 106 человек. Условно заражены 9 человек.

В возрасте от 46 до 64 лет 91 заражённый и 9 условно заражённых. В возрасте от 65 до 80 лет 37 заражённых и 3 условно заражённых. 8 человек с COVID-19 старше 80 лет. 

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