Аркадий Фомин: важно, чтобы дети на селе имели такие же возможности, как и ребята из городских школ

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин посетил Песоченскую среднюю общеобразовательную школу им. А.И. Кошелева, где ведутся работы по организации Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Инновационное учебное пространство создается в рамках национального проекта «Образование» как структурное подразделение школы. Здесь будут применяться современные информационные технологии и средства обучения, новейшее оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы.

Под Центр выделено два обособленных пространства: кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещение для проектной деятельности. Сейчас наступила активная фаза ремонтных работ, идет замена оконных блоков. Полностью подготовку планируют завершить к 30 июля. Затем начнется установка оборудования, и новый учебный год ребята встретят в обновлённой школе.

– Для нас важно, чтобы дети на селе не только учились в комфортных условиях, но и имели практически такие же возможности для получения знаний и самореализации, как и ребята из городских школ, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Инновационное учебное пространство создает равные возможности для образования. ⠀