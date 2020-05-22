Администрация Касимова готовит иски в суд после поста в соцсети ВКонтакте

Сегодня на странице во ВКОНТАКТЕ «Типичный Касимов| УБЕЖИЩЕ» пользователем «Светлана Михалева» был размещен пост о полигоне ТКО вблизи деревни Кауровка. Размещенная информация, а также сопроводительные фото являются недостоверными. На автора упомянутой публикации и администраторов группы «Типичный Касимов|УБЕЖИЩЕ» подготовлены исковые заявления в суд.

Собственником полигона твердых коммунальных отходов, расположенного возле д. Кауровка, является администрация города Касимова. Арендует полигон касимовское предприятие ООО «Утилизация», которое осуществляет вывоз и утилизацию ТКО по муниципальному контракту. Сегодня, 22 мая, сотрудники администрации в рамках плановой работы по контролю за деятельностью арендатора выезжали на полигон хранения ТКО.

По результатам проверки сообщаем, что никаких нарушений муниципального контракта не зафиксировано. Актуальные фотографии полигона, которые были сделаны участниками комиссии 22 мая, не подтверждают сведения и фото, которые использованы автором поста. О результатах судебного разбирательства мы будем информировать жителей в наших официальных источниках.

Напоминаем администраторам «Типичный Касимов| УБЕЖИЩЕ», что публикация недостоверных сведений является прямым нарушением конституционных прав граждан на получение достоверной информации, а также способствует развитию общественной напряженности в непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией.