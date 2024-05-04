Суббота, 4 мая, 2024

Ряжский авторемонтный завод изготовит «чистики» для Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал в своём телеграм-канале о планах по закупке новых автомобилей для коммунальных служб.

Эти автомобили, которые коммунальщики называют «чистиками», предназначены для работы на тротуарах. Они компактные, манёвренные и многофункциональные. Такие машины очень нужны городу, ведь качество уборки тротуаров в зимний период напрямую зависит от механизации этого процесса.

Покупка большой партии таких автомобилей сразу может быть затруднительна из-за ограниченного бюджета города. Однако, кажется, в мэрии нашли решение. В Рязанской области работает один из лучших производителей транспортных средств для коммунального хозяйства — Ряжский авторемонтный завод.

— По нашей просьбе на заводе рассмотрели возможность создания специальной серии коммунальной комбинированной техники на базе УАЗ. Эта техника позволяет выполнять различные операции в любое время года, благодаря замене навесного оборудования в зависимости от сезона. Стоимость такой техники значительно меньше, чем у аналогов на рынке. Именно то, что нам нужно, — написал Артёмов.

Сейчас рязанский «чистик» проходит сертификацию. После её завершения Рязань планирует приобрести необходимое количество таких автомобилей для городских служб.

— Хочу выразить благодарность генеральному директору Ряжского авторемонтного завода Александру Юрьевичу Калмыкову и его команде за сотрудничество и эффективную работу! — написал глава администрации.

Ряжский авторемонтный завод изготовит «чистики» для Рязани
Ряжский авторемонтный завод изготовит «чистики» для Рязани
Ряжский авторемонтный завод изготовит «чистики» для Рязани

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