Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцы могут проголосовать за лучшие события 2023 года

На главнуюНовости Рязани
Источник: сайт Туризм и отдых в Рязанской области

Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club с 13 по 20 февраля проводит онлайн-голосование за лучшие события 2023 года. От Рязанской области номинированы 4 события.

Заявки на включение Национальный календарь и участие в конкурсном отборе подали больше тысячи проектов из 70 регионов России. 5 событий, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в «ТОП-50 лучших событий года».

От Рязанской области заявлены:

— Всероссийский фестиваль народного творчества имени А.П. Аверкина;

— открытый фестиваль народного творчества «Золотая ладья»;

— гастрономический фестиваль «Малина»;

— межрегиональный фестиваль «Битва на Воже».

Проголосовать за понравившиеся события можно так:

1. Зайдите на сайт, выберете события. Голосовать можно сразу за несколько проектов.

2. Авторизуйтесь в программе: перейдите на сайт с мобильного телефона на сайт и выберите удобный мессенджер. Можно просто отсканировать QR-коди отправить его в сообщении боту RussiaTravel.club.

События будет также оценивать жюри. Учитываться будут оригинальность идеи, вклад в развитие туризма, регулярность проведения, сезонность, массовость, наличие развитой инфраструктуры, транспортная доступность и возможности для размещения и питания гостей.

Обладателей статуса «Лучшее событие года» объявят после 20 февраля.

Возрастное ограничение 12+

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации