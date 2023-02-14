Рязанцы могут проголосовать за лучшие события 2023 года

Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club с 13 по 20 февраля проводит онлайн-голосование за лучшие события 2023 года. От Рязанской области номинированы 4 события.

Заявки на включение Национальный календарь и участие в конкурсном отборе подали больше тысячи проектов из 70 регионов России. 5 событий, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в «ТОП-50 лучших событий года».

От Рязанской области заявлены:

— Всероссийский фестиваль народного творчества имени А.П. Аверкина;

— открытый фестиваль народного творчества «Золотая ладья»;

— гастрономический фестиваль «Малина»;

— межрегиональный фестиваль «Битва на Воже».

Проголосовать за понравившиеся события можно так:

1. Зайдите на сайт, выберете события. Голосовать можно сразу за несколько проектов.

2. Авторизуйтесь в программе: перейдите на сайт с мобильного телефона на сайт и выберите удобный мессенджер. Можно просто отсканировать QR-коди отправить его в сообщении боту RussiaTravel.club.

События будет также оценивать жюри. Учитываться будут оригинальность идеи, вклад в развитие туризма, регулярность проведения, сезонность, массовость, наличие развитой инфраструктуры, транспортная доступность и возможности для размещения и питания гостей.

Обладателей статуса «Лучшее событие года» объявят после 20 февраля.

Возрастное ограничение 12+