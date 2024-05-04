Суббота, 4 мая, 2024

Рязань и соседние регионы накрыли весенние заморозки

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Сегодня практически вся европейская часть России оказалась во власти заморозков. Только Псковская область избежала морозов, благодаря облакам атмосферного фронта, которые защитили её от ночного выхолаживания, сообщают «Метеоновости».

Также морозы не добрались до крайних южных регионов, таких как Крым, Кубань, Ставрополье, Астраханская область, Калмыкия и республики Северного Кавказа.

Даже в центральных областях температура была довольно низкой. В Тульской, Владимирской, Ивановской, Липецкой и Рязанской областях минимальная температура воздуха была ниже −4°. В Тверской, Тамбовской и Нижегородской областях термометры показали −5°, а в Пензенской, Ярославской и Московской областях — −6°.

Самой холодной областью средней полосы стала Костромская область. В городе Шарья минимальная температура составила −7,9°, что является вторым случаем таких низких температур в мае в XXI веке. Холоднее было только в мае 2008 года, когда минимум составил −8,7°.

В Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха составила −0,8°. В центре столицы, на Балчуге, обошлось без заморозков, температура не опустилась ниже +3,4°. В Тушино было −1,3°, а в Бутово — −2,9°. В Московской области холоднее всего было в Электростали — −4,6°, в Серебряных Прудах минимум составил −4,7°, а в Черустях температура упала до −6,2°.

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