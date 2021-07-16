Ремонт Верхнего городского парка Рязани затягивается

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Депутаты областной и городской Дум фракции партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками администрации областного центра встретились с представителем подрядчика ООО «Альянс – Строй», который производит работы в Верхнем городском парке Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской областной Думы.

Третий этап благоустройства предполагает замену ограждения, озеленение, реконструкцию тихой зоны отдыха и должен был завершиться к 15 июля. Подрядчик просит продлить дату работ до 20 августа. Накануне губернатор региона Николай Любимов назвал ряд подобных объектов благоустройства, где есть отставание по срокам, и призвал депутатов усилить контроль.

Обсуждая с депутатами вопрос благоустройства Верхнего городского парка, генеральный директор ООО «Альянс – Строй» Артём Гречанюк обозначил ряд причин, из-за которых не успели сдать объект. Среди них – подорожание строительных материалов, погодные условия, задержка изготовления производителем конструкций, необходимых для установки ограждения. К подрядчику будут применяться штрафные санкции за срыв сроков.

Депутаты отметили, что горожан волнует вопрос озеленения парка. Директор подрядной организации ответил, что контрактом предусмотрена высадка деревьев и кустарников, но эти работы выполнят позже, в благоприятное время для приживаемости саженцев. Также депутаты посмотрели секцию ограждения, которое установят по периметру парка.

Заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев отметил, что есть объективные причины, которые повлияли на график, но это не должно сказываться на качестве работ.

– Я надеюсь, что 20 августа мы уже тут все соберемся, чтобы окончательно принять объект. У нас много объектов по городу и области. Сейчас мы в основном прилагаем усилия там, где есть проблемы со сроками сдачи,– заключил Александр Шевырев.