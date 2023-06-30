Раскрыты детали избиения девушки из-за открытого купальника на пляже в Ярославле

На пляже у озера Техас на улице Шевелюха в Ярославле подрались женщина и подросток, пишет 76.RU.

На кадрах видно, что тучная дама накинулась на 16-летнюю девочку, которая, по мнению нападавшей, пришла отдыхать в слишком откровенном купальнике.

«Втащу! Ты что вылупилась?» – кричала агрессивная женщина.

В итоге она повалила подростка на землю и начала стегать полотенцем. Пострадавшая отметила, что она с подругой никогда не трогала. Вскоре к ним подошла незнакомка, начала критиковать ее за внешний вид и требовала от девочки и ее подруги покинуть пляж.

После нападения у пострадавшей остались царапины на теле. Кроме того, появились боли в голове. Девушка обратилась в полицию. Она добавили, что свидетелем потасовки был мужчина, который просто наблюдал за происходящим.