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Четверг, 9 декабря, 2021
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Проблема обеспечения жителей Спас-Клепиков чистой водой в целом решена

7info7

9 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в запуске водозаборного узла №1 в Спас-Клепиках, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие и. о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов, и. о. главы администрации Клепиковского района Денис Ефанов, представители подрядчика ООО «Бурводстрой».

Глава региона вместе с жителями города осмотрел станцию водоподготовки и ознакомился с тем, как она работает. Производительность системы – 60 кубометров очищенной воды в час. Воду учищают от избыточной концентрации железа, фтора и брома.

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Отметим, что в Спас-Клепиках в этом году построили две артезианские скважины.

– Благодаря запуску двух новых водозаборных узлов проблему с обеспеченностью чистой водой в Спас-Клепиках мы в целом решили, – сказал Любимов. – Понятно, что сначала её получит центр города. Дальше у администрации стоит задача по реконструкции систем водоснабжения на окраинах города, где старые трубы, конечно, их надо менять.

В 2021 году Рязанская область получила дополнительные средства (порядка 200 млн руб.) на решение проблем с повышением качества питьевой воды.

– В городских поселениях в рамках проекта «Чистая вода» по области должно быть построено 34 крупных объекта водоснабжения и реконструировано не менее 133 водозаборных скважин и узлов, станций очистки воды на селе, – подчеркнул губернатор. – Крайне важная работа, потому что у нас большое количество и городских, и сельских населенных пунктов ещё не обеспечены чистой водой. 2030 год   крайняя точка, но, думаю, мы намного раньше справимся, решим задачу по обеспечению почти 100% населения городов чистой водой и 89% процентов населения сельской местности.

  • Проблема обеспечения жителей Спас-Клепиков чистой водой в целом решена
  • Проблема обеспечения жителей Спас-Клепиков чистой водой в целом решена
  • Проблема обеспечения жителей Спас-Клепиков чистой водой в целом решена

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