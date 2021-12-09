Проблема обеспечения жителей Спас-Клепиков чистой водой в целом решена

9 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в запуске водозаборного узла №1 в Спас-Клепиках, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии приняли участие и. о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов, и. о. главы администрации Клепиковского района Денис Ефанов, представители подрядчика ООО «Бурводстрой».
Глава региона вместе с жителями города осмотрел станцию водоподготовки и ознакомился с тем, как она работает. Производительность системы – 60 кубометров очищенной воды в час. Воду учищают от избыточной концентрации железа, фтора и брома.
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Отметим, что в Спас-Клепиках в этом году построили две артезианские скважины.
В 2021 году Рязанская область получила дополнительные средства (порядка 200 млн руб.) на решение проблем с повышением качества питьевой воды.
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