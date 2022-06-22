Приговор журналисту Сизову стал шоком для общественности в Вологде

Вологодский городской суд приговорил журналиста Алексея Сизова к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении дочери и падчерицы, пишет Newsvo.

Друзья и коллеги подсудимого с этим не согласны. По версии следствия, он истязал детей на протяжении нескольких лет.

Однако журналисты обратили внимание на несостыковки в деле. По их мнению, силовики не давали конкретных официальных разъяснений по уголовному делу ни на одном из этапов.

Уполномоченный по правам человека в ВО Олег Димони отметил, что многие коллеги Сизова после его ареста в 2019 году не могли поверить в его вину. Как стало известно, Сизова обвинила в злодеяниях его бывшая жена после развода.

«Защититься мужчинам в таких ситуациях практически невозможно», – пояснил Димони.

Вологодские адвокаты уверены, что к рассмотрению таких дел необходимо привлекать суд присяжных, только тогда можно рассчитывать на объективность. На приговор Сизова будет подаваться апелляция. Из-за этой ситуации семья осталась практически без средств к существованию.