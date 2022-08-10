Подростки оголились у Вечного огня в Мордовии, возбуждено уголовное дело

Подростки сфотографировались голыми возле Вечного огня в мордовском поселке Зубова Поляна, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии и региональном следственном управлении СК РФ.

В ряде Telegram-каналов и в местных соцсетях появилось провокационное фото, сделанное в Зубовой Поляне, возле мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На снимке трое подростков в спущенных штанах позируют на фоне Вечного огня. Непристойная фотография вызвала возмущение жителей.

«Сотрудниками ОМВД России по Зубово-Полянскому району в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где трое неизвестных подростков публично осквернили памятник воинской славы России в поселке Зубова Поляна. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности несовершеннолетних полицейскими были установлены. Ими оказались двое жителей поселка Зубова Поляна 2007 и 2008 годов рождения и житель Московской области 2006 года рождения», — рассказали агентству в региональном МВД.

Материалы проверки были переданы в СУСК РФ по Мордовии для дальнейшего принятия решения.

Как сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону, по факту осквернения памятника возбуждено уголовное дело. По информации источника в правоохранительных органах, дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма).