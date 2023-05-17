Почти каждый третий житель Рязанской области — пенсионер

В Рязанской области проживает 356,1 тысячи пенсионеров – это 32,7% от общей численности населения региона. Данные на 1 апреля 2023 года приводит Рязаньстат.

По сравнению с предыдущим годом число пенсионеров сократилось на 1,4%.

Среднемесячный размер назначенных пенсий в регионе – 18 637,6 рублей. Показатель на 14,4% больше, чем на 1 апреля прошлого года.

Реальный размер месячных пенсий с учётом индекса потребительских цен вырос на 11,8%.

Среднемесячный размер страховой пенсии по старости составил 20 065,5 рубля, по инвалидности – 11 663,2 рубля, а по случаю потери кормильца – 14 359,3 рубля.