В Рязанской области похолодает до минус 5 градусов

В Рязанской области ожидается похолодание. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, ночью и утром 4 мая в регионе ожидается до минус 5 градусов.

Будьте внимательны и осторожны!