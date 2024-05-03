Пятница, 3 мая, 2024

В Рязанской области похолодает до минус 5 градусов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от pvproductions на Freepik

В Рязанской области ожидается похолодание. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, ночью и утром 4 мая в регионе ожидается до минус 5 градусов.

Будьте внимательны и осторожны!

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