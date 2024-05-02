Стали известны подробности смерти 29-летнего актёра Данилы Гребнева

Спустя сутки после исчезновения актёра детского театра «Фонарик» Данилы Гребнева его тело было обнаружено в запертой квартире в Санкт-Петербурге. Актёр, которому было 29 лет, был найден мёртвым.

О смерти Данилы Гребнева первыми сообщили в группе во «ВКонтакте» Марийского республиканского колледжа культуры. Причина смерти не была названа. В комментариях под постами в социальных сетях многие высказывали предположение, что молодой и талантливый актёр мог совершить самоубийство. Однако руководитель труппы, в которой работал Данила, Татьяна Лицкевич, опровергла эту версию.

По словам Татьяны Лицкевич, у актёра были большие творческие планы. Он рассказывал своей маме, что у него много ролей в последнее время. Татьяна говорит, что карьера Данилы только начинала набирать обороты.

Руководитель труппы сообщила ИА Регнум, что Данила был найден спустя сутки в своей квартире. У него был назначен спектакль на понедельник, 29 апреля. Однако он не пришёл на спектакль и не отвечал на звонки. Данила никогда не опаздывал на роли, но иногда такое случается. На следующий день начали звонить и искать его, обрывая все трубки. Приехали по адресу, где он живёт, но дверь никто не открывал. Вызвали полицию, которая вскрыла дверь. Оказалось, что Данила был мёртв уже сутки.

Данила Гребнев родился в Марий Эл. Свою творческую карьеру актёр начал в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, где проработал пять лет. Он также создал свой музыкальный проект и написал книгу «Письма с Юпитера». В детском театре «Фонарик» в Санкт-Петербурге он работал с лета прошлого года, выступая в спектаклях «Сказка про Эльфика, Звездочку и флейту» и «Наш весёлый город».