Сквер у вокзала «Рязань 2» откроется к Дню города

В Рязани продолжаются работы по благоустройству будущего сквера у вокзала «Рязань 2». Об этом сообщает глава администрации города Виталий Артёмов.

Вместе с руководителями профильных структурных подразделений администрации города Виталий Артёмов провели рабочую встречу с подрядной организацией. Каркас стелы «Город трудовой доблести» смонтирован и закреплен. Сам монумент будет выполнен из белого камня и украшен алюминиевыми листами с гравировкой, отображающей трудовой подвиг рязанцев в годы Великой Отечественной войны.