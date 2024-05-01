Генерал рассказал, как будут брать Одессу

Российские войска, скорее всего, не будут штурмовать Одессу. Это крупный портовый город, и такой шаг может привести к большим разрушениям и жертвам.

Сергей Липовой, Герой России и генерал-майор авиации, предположил, что российские войска могут окружить Одессу и предложить силам противника, которые там находятся, сложить оружие.

По мнению эксперта, взятие Одессы под контроль — это вопрос времени для России. Он уверен, что штурма города не будет, и никто не пойдёт в лобовую атаку на огромный портовый мегаполис. Вместо этого Одессу окружат и предложат украинским военным сдаться. В случае отказа будут уничтожены очаги сопротивления ВСУ.

Липовой также отметил, что российской армии необходимо установить контроль над другими городами — Николаевом, Харьковом и Киевом. Он назвал эти города исторически русскими.