Четверг, 2 мая, 2024

Генерал рассказал, как будут брать Одессу

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

Российские войска, скорее всего, не будут штурмовать Одессу. Это крупный портовый город, и такой шаг может привести к большим разрушениям и жертвам.

Сергей Липовой, Герой России и генерал-майор авиации, предположил, что российские войска могут окружить Одессу и предложить силам противника, которые там находятся, сложить оружие.

По мнению эксперта, взятие Одессы под контроль — это вопрос времени для России. Он уверен, что штурма города не будет, и никто не пойдёт в лобовую атаку на огромный портовый мегаполис. Вместо этого Одессу окружат и предложат украинским военным сдаться. В случае отказа будут уничтожены очаги сопротивления ВСУ.

Липовой также отметил, что российской армии необходимо установить контроль над другими городами — Николаевом, Харьковом и Киевом. Он назвал эти города исторически русскими.

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