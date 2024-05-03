ГИБДД проведёт масштабные рейды в Рязани

Сегодня и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут комплексные оперативно-профилактические мероприятия на дорогах региона.

Каждый день инспекторы ГИБДД следят за тем, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения. В субботу и выходные они будут особенно внимательно следить за нарушителями.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения сообщать о водителях, которые нарушают правила. Если вы стали свидетелем грубого нарушения, позвоните по номеру 112 или оставьте сообщение на сайте Госавтоинспекции (в разделе «Приём обращений»). Полицейские оперативно отреагируют на все сообщения.