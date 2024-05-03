В Приокском «Ниссан Кашкай» сбил 17-летнего пешехода

2 мая, около 8:07 утра, в Рязани, напротив дома № 63 по улице Октябрьской, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
66-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», житель Рязанского района, по предварительным данным, совершил наезд на 17-летнего пешехода.
В результате аварии пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются.