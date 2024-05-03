В Рязань привезут Казанский образ Божией Матери

С 19 по 20 мая у жителей Рязани будет возможность поклониться Казанскому образу Божией Матери. Икону, которая обычно хранится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставят в епархии РПЦ.

Масштабное событие организовано Комиссией по развитию паломничества и принесению святынь совместно со Всемирным русским народным собором.

В Рязани святыня будет находиться в кафедральном соборе Рождества Христова. Встреча иконы состоится 19 мая в 7:30, сообщает сайт Рязанской епархии.