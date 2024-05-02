Где и когда в Касимове можно освятить куличи и яйца перед Пасхой?

7info рассказывает касимовцам, где, когда и во сколько можно будет освятить куличи, яйца и творожную пасху накануне Светлого праздника.

Традиционно освящать пасхальные яства в храмах Касимова и Касимовского района будут накануне Пасхи. В этом году её встретят 5 мая, следовательно, освятить куличи, яйца и творожную пасху можно 4 мая.

В храме мученика Никиты посёлка Ташенка освящение пасхальной снеди начнётся в 11 часов. В храме Рождества Пресвятой Богородицы села Перво — в 13 часов.

В храме Владимирской иконы Божией Матери села Ардабьево освящать куличи, яйца и творожные пасхи будут с 10.30 до 13.00. В храме святителя Николая Чудотворца села Токарёво чин освящение снеди пройдёт в 15 часов.

В храме Преображения Господня села Телебукино освящать снедь будут с 11 до 14 часов.

В Никольском храме Касимова чины освящения будут проходить с 9 до 19 часов. В Казанской монашеской общине освящать снедь будут сразу после Литургии. В Георгиевском храме чины освящения будут проводиться с 11.30 до 17.00.

В Благовещенском храме Касимова освящать куличи, яйца и пасхи будут в течение дня. В Архангельском храме — с 12 до 16 часов.

В Преображенском храме села Бабино-Булыгино освятить куличи и снедь можно с 11 до 16 часов. В Крестовоздвиженском храме села Балушевы Починки — в 14 часов.